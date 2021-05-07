Аеропорт «Ужгород» має відновити роботу з червня – міністр

Відновлення польотів з аеропорту «Ужгород» очікується з червня, заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у фейсбуці.

Він також розповів про будівництво нового аеропорту в Закарпатській області.

«На підтвердженні кінцева локація летовища, та назву нового аеропорту будемо визначати із закарпатцями разом. Оголошено тендер на розробку проєктної документації та її експертизи. Плануємо вже на початку наступного року розпочати будівництво, щоб якнайшвидше з’явилося летовище з двома курсами посадки та без заходу на територію сусідніх держав, а також з оптимальними погодними умовами», – написав Криклій.

Для взльоту та заходу на посадку в аеропорту «Ужгород» літакам необхідно перетинати повітряний простір зі Словаччиною. Щоб аеропорт відновив роботу, необхідна міжурядова угода між країнами.