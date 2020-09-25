Криклій: уряд затвердив будівництво нового аеропорту на Закарпатті

Уряд планує будівництво нового аеропорту в Закарпатській області. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Відповідну заяву Криклій зробив під час візиту на Закарпаття в делегації президента Володимира Зеленського. За словами міністра, Кабінет міністрів вже затвердив фінансування передпроєктних та проєктних робіт на суму 30 мільйонів гривень.

«Хочемо реалізувати цей проект у рамках державно-приватного партнерства, де держава буде брати на себе витрати на будівництво аеродрому, а приватний інвестор займатиметься зведенням терміналу. Орієнтовний обсяг інвестицій – 3-4 мільярди гривень. Все залежатиме від подальших розрахунків і місця, де буде знаходитись майбутній аеропорт», – заявив Криклій.

Він припустив, що проєкт може стати «значною приватною інвестицією» в розвиток області.

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Міністр вказав на проблемне розташування аеропорту «Ужгород» поруч із українсько-словацьким кордоном, через що неможливо подовжити його злітно-посадкову смугу.

«Також неможливо встановити радіотехнічні засоби посадки через щільну забудову міста та світлосигнальне обладнання, яке розташоване на території Словаччини. Практично впродовж усієї своєї діяльності летовище повністю залежить від словацької сторони. Але для нас важливо відновити роботу цього аеропорту, поки на Закарпатті будуватиметься нове сучасне летовище», – пояснив Владислав Криклій.

24 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна та Словаччина підписали угоду, яка дозволить відновити роботу міжнародного аеропорту Ужгорода.

Проблемою для роботи аеропорту в Ужгороді було те, що злітна смуга летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною, і літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.