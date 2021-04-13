Закарпаття та Румунія: мала авіація як швидкий транспортний зв'язок

На Закарпатті на базі міжнародного аеропорту «Ужгород», який майже два роки не приймав регулярних рейсів, планують розвивати інший напрямок – польоти літаками малої авіації.

Наприкінці першого тижня квітня в аеропорту «Ужгород» приземлився двомісний літак, за штурвалом якого був Міхай Петрашку, директор Міжнародного аеропорту Сату-Маре (Румунія).

Разом із Василе Хапчуком, представником Румунського аероклубу, вони прибули обговорити можливості розвитку сучасної прикордонної інфраструктури та міжнародної малої авіації між двома країнами. І своїм прикладом продемонструвати можливості летовищ міст, які не можуть бути великими транспортними хабами і повинні заробляти у сучасних умовах.

Весь переліт із Сату-Маре до Ужгорода тривав усього годину. У той час, коли поїздка на авто між містами через кордони може сягати 4-5 год.

Якщо літак вагою менше 2 тон, то за повітряні шляхи в Румунії платити не потрібно. Витрати – це збір за кожного пасажира по 6 євро та вартість близько 20 літрів бензину.

«Такі аеропорти як «Ужгород» мають великі можливості, ми приїхали, щоб вивчити ці можливості і навчитися як співпрацювати в рамках малої авіації», – розповідає Міхай Петрашку, який прилетів на власному літаку.

Мала авіація, за словами директора аеропорту Сату Маре, може використовувати не тільки авіаційне, але й автомобільне пальне. Але для такої техніки потрібна окрема станція-заправка. Такі ж збори – по 6 євро необхідно сплатити при вильоті з України, оренда паркомісця на летовищі на день коштуватиме близько 600 грн.

У школу пілотів хоче половина Закарпатської облради

Це перший легкий літак цієї категорії, який залетів з Румунії в Україну. На цьому наголошує Наталія Носа, керівник Міжнародної асоціації інституцій регіонального розвитку «МАІРР».

У рамках проєкту на Закарпатті розробили План мобільності прикордонних регіонів України, Румунії, Словаччини та Угорщини MOBI. Розвиток малої авіації – один з напрямів вдосконалення транспортної та прикордонної інфраструктури.

«Два роки тому ми говорили про можливість такого проекту з малої авіації. Ця ідея знайшла підтримку в обласної влади та професійних інституцій. А ми знайшли шляхи технічної реалізації. До речі, політ був без інструментальної навігації, а візуально», – каже Наталія Носа.

За її словами, партнери, а це не тільки Румунія, але й Угорщина та Словаччина, розглядають кілька напрямків стратегічного розвитку малої авіації у транскордонній співпраці. Один з них – запуск школи пілотів в Ужгороді, а також закупівля технічного забезпечення для обслуговування літаків.

Олексій Петров, голова Закарпатської облради каже, що мала авіація може бути серйозним драйвером для запуску та функціонування місцевого аеропорту, який має статус міжнародного.

«Великі сподівання через близькість до кордону, незавантаженість аеропорту. Це один з туристичних елементів, який буде приваблювати. У нас немає на жаль такого досвіду, але з великим задоволенням будемо його переймати. Коли ми озвучили, що у рамках проєкту придбаємо власний літачок і відкриємо школу авіаторів, половина депутатів обласної ради заявилося про бажання навчатися», – каже Олексій Петров.

Громади можуть розробляти власні аеродроми – експерт

На Закарпатті до розвитку малої авіації планують залучити і окремі громади. Маленькі літаки більш гнучкі для невеликої інфраструктури. Потрібно тільки пальне та технічна підтримка.

Концепція польотів на короткі дистанції (100-200 км) – це можливість навіть розвитку громад

«Це те, що наші громади можуть дозволити і спланувати. У селищі Буштино на Тячівщині давно був аеропорт малої авіації. Дубове, Тячів – колишні центри вертолітобудування не тільки на Закарпатті, але й в Україні, – додає Олег Лукша, експерт з розвитку ОТГ який спільно з ініціаторами вивчав перспективу залучення ОТГ до розвитку транскордонної інфраструктури.– Ми бачимо мережу маленьких аеропортів Закарпаття». Концепція польотів на короткі дистанції (100-200 км) – це можливість навіть розвитку громад».

Солотвино, яке на кордоні з румунами, навіть уже проектує невеличкий аеродром для прийому літаків малої авіації.

За минулий рік через аеропорт Сату-Маре, за словами його директора, відбулося 2000 польотів, 15-20% з усієї кількості припали на малу авіацію.

«Ми усвідомлюємо, що великий літак може за раз перевезти 230-240 осіб. Але мала авіація (кількість місць – до 18) дозволяє пришвидшити обіг туристів в регіоні, обіг фінансів також пришвидшується», – пояснює Міхай Петрашку.

Наразі між Закарпаттям та румунським повітом Сату-Маре укладаються угоди про співпрацю у напрямку розвитку транскордонної інфраструктури, зокрема малої авіації. Та готуються запустити школу пілотів, навчання в якій триватиме 2 роки.

Допомогти з кадрами можуть у сусідній Словаччині. В словацькому Кошице за 100 км від Ужгорода у Технічному університеті діє авіаційний факультет.