В Афганістані евакуювали останки загиблих американських військових із розбитого літака

В Афганістані американські військові рятувальники евакуювали останки зв’язківців і екіпажу літака, що впав 27 січня в провінції Газні.

Керівництво поліції в провінції Газні заявило, що вертольоти США приземлилися у вівторок після полудня за наземної підтримки афганської армії. Повідомляється, що американці забрали щонайменше два тіла з місця події. Раніше афганські сили робили спроби дістатися до уламків літака, але їм чинили спротив вогнем бойовики-таліби.

Представник Пентагону, який не назвав свого імені, підтвердив, що тіла загиблих евакуйовані і військові фахівці займаються ідентифікацією останків. Міністерство оборони США поки офіційних коментарів не дає.

27 січня американські військові і сили під командуванням НАТО в Афганістані підтвердили, що військовий літак США літак Bombardier E-11A розбився на сході Афганістану. Офіційних даних про кількість загиблих немає.

Раніше екстремістське угруповання «Талібан» заявило, що його бійці збили американський військовий літак. Водночас американське командування заявило, що ознак того, що літак був збитий «ворожим вогнем», немає.