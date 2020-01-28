Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 січня 2020, Київ 22:45
Відео

Військові США підтвердили, що їхній літак розбився в Афганістані – відео

Військові США підтвердили, що їхній літак розбився в Афганістані – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:00:55 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Військовий літак, що розбився на сході Афганістану 27 січня, належить США – про це повідомили американські військові і сили під командуванням НАТО в країні. При цьому слова бойовиків «Талібану» про те, що лайнер збили вони, в Пентагоні назвали неправдою. (Відео Радіо Свобода, Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG