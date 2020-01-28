Військовий літак, що розбився на сході Афганістану 27 січня, належить США – про це повідомили американські військові і сили під командуванням НАТО в країні. При цьому слова бойовиків «Талібану» про те, що лайнер збили вони, в Пентагоні назвали неправдою. (Відео Радіо Свобода, Reuters)