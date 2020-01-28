Військові США підтвердили, що їхній літак розбився в Афганістані – відео
Військовий літак, що розбився на сході Афганістану 27 січня, належить США – про це повідомили американські військові і сили під командуванням НАТО в країні. При цьому слова бойовиків «Талібану» про те, що лайнер збили вони, в Пентагоні назвали неправдою. (Відео Радіо Свобода, Reuters)
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