В Афганістані менеджера радіостанції вбито, журналіста викрадено

У Афганістані ймовірно бойовики руху «Талібан» застрелили менеджера радіостанції у Кабулі та викрали журналіста у південній провінції Гельменд. Про це повідомила місцева влада. Це останні випадку у низці нападів на працівників ЗМІ.

Бойовики застрелили менеджера радіостанції Paktia Ghag Тоофана Омарі, який також був офіцером NAI, групи підтримки незалежних ЗМІ в Афганістані, під час цілеспрямованого нападу у столиці 8 серпня.

Голова NAI Муджиб Хельватгар вважає, що Омарі був вбитий за його незалежну роботу. Однак він наголосив, що наразі невідомо, чи пов’язане вбивство з його роботою на радіо, чи з участю у NAI.

Відповідальність за вбивство не взяло на себе жодне угруповання, однак влада вважає, що за нападом стоять бойовики «Талібану».

Минулого місяця NAI заявляла, що від початку року щонайменше 30 афганських журналістів та працівників ЗМІ були вбиті, поранені або викрадені.

Як повідомили чиновники у провінції Гільменд, 8 серпня бойовики «Талібану» викрали місцевого журналіста Нематуллу Хемата з його будинку.

Керівник приватного телеканалу, де працює Гемат заявив, що вони не мають уявлення, де перебуває журналіст.

Коаліція афганських інформаційних організацій звернулася до президента США Джо Байдена та лідерів Палати представників із закликом надати спеціальні імміграційні візи афганським журналістам та допоміжному персоналу.