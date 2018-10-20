Парламентські вибори в Афганістані вирішили продовжити на день через хаос на дільницях

Голосування на парламентських виборах в Афганістані в деяких виборчих округах вирішили продовжити на один день після того, як через технічні й організаційні проблеми виборці не змогли проголосувати 20 жовтня.

По всій країні від людей надходять скарги про те, що виборчі дільниці не відчиняються вчасно, там відсутній персонал, немає виборчих матеріалів чи є збій у роботі біометричних пристроїв контролю.

Хаос на виборчих дільницях виник після повідомлень про насильство на деяких дільницях і нової заяви «Талібану» про те, що бойовики планують нападати на дільниці.

Майже дев’ять мільйонів людей зареєструвалися для голосування на парламентських виборах, які розглядають як ключове випробування здатності уряду Афганістану гарантувати безпеку по всій країні.

Міністерство внутрішніх справ країни оголосило, що для захисту виборців і виборчих дільниць додатково залучає 20 тисяч силовиків. Загалом безпеку на дільницях забезпечують 70 тисяч представників правоохоронних органів.

Голова Незалежної виборчої комісії Абдул Баді Саяд заявив, що голосування продовжиться 21 жовтня, де були перебоїв у роботі.

Плановані спочатку на 2015 рік парламентські вибори в Афганістані відклали через суперечки щодо виборчої реформи і нестабільність після переходу відповідальності за безпеку в країні від сил НАТО до афганських сил.

Під час виборчої кампанії бойовики екстремістських угруповань «Талібан» й «Ісламська держава» здійснювали напади на кандидатів і представників влади. За цей час внаслідок нападів загинули щонайменше десятеро кандидатів, доля двох, яких викрали бойовики, залишається невідомою.

Вибори 20 жовтня не відбудуться у десяти районах у різних частинах Афганістану, які перебувають під контролем «Талібану».

На 249 місць у нижній палаті парламенту Афганістану претендують понад 2,5 тисячі кандидатів, серед яких – 417 жінок.