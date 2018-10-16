Десятки афганських поліцейських загинули внаслідок нападів «Талібану»

Десятки працівників поліції загинули внаслідок двох атак на півночі та в центрі Афганістану 16 жовтня, відповідальність за які взяла на себе екстремістська організація «Талібан».

Напади сталися за кілька днів до парламентських виборів, які бойовики погрожують зірвати.

Збройний напад на пости охорони у північній провінції Саманган коштували життя кільком поліцейським, в тому числі заступнику голови провінційної поліції, заявив губернатор Самангану Абдул-Латіф Ібрагімі.

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Напередодні ввечері бійці «Талібану» також захопили кілька блокпостів в районі Дарі Шуф, а разом із ними – голову відділу розвідки місцевої поліції. Про це повідомили члени ради провінції Сефатулла Самангані і Мухаммад Пазір Басідж.

За словами Ібрагімі, внаслідок нападу вбиті семеро офіцерів поліції, п’ятеро зазнали поранень. Він додав, що нападники змогли втекти бойовими на двох машинах піхоти, поліцейському авто та кареті «швидкої».

Згідно з заявами Самангані і Басіджа, кількість загиблих може сягати 20. Декілька працівників правоохоронних органів втекли після інтенсивного бою і їхнє місцезнаходження наразі невідоме.

У центральній провінції Дайкунді сотні озброєних бойовиків напали на блокпости в районі Каджран. Бій тривав кілька годин, вісім афганських солдатів і п’ятеро поліцейських загинули, повідомив речник губернатора провінції Алі Акбар Натекі.

«Талібан» контролює великі райони Афганістану і останніми місяцями посилив атаки на представників сил безпеки і урядових органів Афганістану.

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14 жовтня таліби атакували військову базу на заході країни і вбили 17 солдатів. 6 жовтня внаслідок вибухів у столиці Кабулі постраждали дев’ять людей, з них шестеро поліцейських і троє цивільних. Двоє працівників поліції загинули на місці.

Збройні сили й інші силові структури Афганістану після виходу з країни бойових частин країн НАТО і їхніх союзників 2014 року мусять самі воювати з рухом «Талібан» і ще з низкою противладних угруповань, але в цьому вони мають повітряну підтримку США, також у країні перебувають американські військові вже не в безпосередньо бойових функціях.

Таліби ігнорують пропозиції уряду Афганістану піти на прямі мирні переговори.