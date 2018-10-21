В Афганістані завершилися надовго відкладені парламентські вибори

В Афганістані закінчилося голосування на дводенних виборах до нижньої палати парламенту країни, які все відкладалися три роки і підготовка до яких супроводжувалася нападами бойовиків і технічними й організаційними проблемами.

Як повідомив журналістам голова Незалежної виборчої комісії Абдул-Баді Саят, протягом 20 і 21 жовтня в більш ніж 4500 виборчих центрах по всій країні проголосували близько 4 мільйонів із приблизно 8 мільйонів 800 тисяч зареєстрованих виборців.

Президент Афганістану Ашраф Гані назвав таку явку високою. Як заявив він у телезверненні до країни, така явка засвідчила, що виборці «мають силу і волю, щоб завдати поразки своїм ворогам», – маючи на увазі погрози екстремістських угруповань «Талібан» та «Ісламська держава» зірвати вибори.

Зі схожою заявою виступила й Допоміжна місія ООН в Афганістані, яка високо оцінила ту велику кількість афганців, які, попри погрози бойовиків, вистояли в довгих чергах, щоб проголосувати.

Найвищою явка була у столиці Кабулі, де, за даними громадської організації «Фонд за прозорі вибори в Афганістані», проголосував понад мільйон людей; у провінціях явка була значно нижча, сказав директор організації Наїм Аюбзада. За його словами, рішення продовжити голосування ще на день відкрило можливість для фальсифікацій, бо напівзаповнені скриньки для бюлетенів у деяких виборчих центрах лишалися відкритими протягом ночі.

Другий день виборів, 21 жовтня, додали після того, як 20 жовтня сотні виборчих дільниць були змушені закритися через технічні й безпекові питання. Другого дня мала відкритися 401 дільниця – але запрацювали лише 253, решта залишилася закритою з міркувань безпеки, повідомили виборчі посадовці.

Крім того, в деяких із відкритих виборчих центрів бракувало бюлетенів, списки виборців були неповні чи й узагалі відсутні, повідомив іще один виборчий орган Афганістану, Комісія розгляду скарг на виборах. Як сказав її речник Алі Реза Рогані, більшість із проблем із виборами, що існували раніше, існують і нині.

За даними цієї комісії, вона отримала понад 5 тисяч скарг на порушення від виборців і кандидатів. А Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що за «незаконне втручання у виборчий процес» і шахрайство висунули обвинувачення 44 особам.

Вибори затьмарили численні напади бойовиків, унаслідок яких загинули й були поранені десятки людей. А на деяких виборчих дільницях панував хаос через технічні й організаційні проблеми: деякі дільниці не відкривалися вчасно, на деяких не з’явилися працівники виборчих комісій чи бракувало виборчих матеріалів, були технічні труднощі з пристроями для біометричної ідентифікації виборців.

Також протягом першого дня виборів, 20 жовтня, по всьому Афганістані було здійснено 193 напади бойовиків, унаслідок яких загинули 36 людей – 27 цивільних, 8 працівників поліції і 1 військовослужбовець, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ахтар Мохаммад Ібрагімі. Кілька таких нападів влаштували у столиці Кабулі: зокрема, на одній із дільниць смертник, що підірвався там, убив принаймні 15 людей – виборців і працівників поліції; ще кілька вибухів на інших дільницях у місті призвели до смерті не менш ніж 3 людей. Щоправда, деякі інші дані суперечать заяві МВС: зокрема, повідомляли про загибель 11 працівників поліції у провінції Гор у центрі Афганістану. Іще три людини загинули у провінції Кундуз на півночі країни. Силовики ж убили принаймні 31 нападника, заявили в МВС.

Напади відбувалися і другого дня виборів, 21 жовтня. Зокрема, у провінції Нанґаргар на сході Афганістану внаслідок вибуху міни при дорозі загинули 11 цивільних мешканців, із них 6 дітей, повідомив речник губернатора провінції.

А протягом трьох тижнів виборчої кампанії перед виборами бойовики вбили в Афганістані двох кандидатів і 34 цивільних людей.

На попередні результати виборів чекають не раніше як 10 листопада, а на остаточні офіційні – десь уже у грудні.

Ці вибори мали відбутися ще 2015 року, але три роки їх відкладали через суперечки щодо виборчих реформ і нестабільність у країні після того, як міжнародні сили під проводом НАТО наприкінці 2014 року передали силовикам Афганістану відповідальність за безпеку.

На 249 місць у нижній палаті парламенту Афганістану, Палаті народу, яка здійснює законодавчу владу, претендували понад 2 тисячі 500 кандидатів, із них 417 жінок (верхня, Палата старшин, має головно дорадчі функції і частково обирається радами провінцій і районів, а частково призначається президентом). Більшість кандидатів виступали як незалежні. Як вважають, жодна з провідних опозиційних сил не зможе здобути досить місць, щоб поставити під загрозу нинішній уряд національної єдності президента Ашрафа Гані і урядового директора (спеціальна позаконституційна дорадча посада; цей посадовець, зокрема, головує на засіданнях уряду – але очолює уряд сам президент Афганістану) Адбулли Абдулли.