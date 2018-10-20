Щонайменше 27 людей загинули через напади на виборчі дільниці в Афганістані

Щонайменше 27 людей загинули через напади на виборчі дільниці у Афганістані впродовж голосування на парламентських виборах 20 жовтня. За даними місцевої влади, на дільниці в столиці Кабулі через підрив бойовика-смертника загинули 10 людей – виборці і поліцейські. Перед цим у різних районах Кабула були повідомлення про вибухи в місцях голосування, через що троє людей загинули і понад 30 були поранені. Крім того, 11 поліцейських загинули через напад у провінції Гор, ще троє людей загинули в провінції Кундуз. Надходили також повідомлення про поранених у провінції Фарах, Кунар і Нангархар.

Упродовж дня надходили повідомлення про численні технічні та організаційні труднощі під час голосування. На деяких з-поміж 21-ї тисячі дільниць робота була продовжена на 4 години довше від офіційного часу закриття, іншим дозволили відкритися ще і 21 жовтня.

Майже 9 мільйонів людей зареєструвалися для голосування на виборах, які розглядаються як ключовий критерій здатності уряду гарантувати безпеку по всій країні.

Міністерство внутрішніх справ заявляло, що для захисту виборців і дільниць залучили близько 70 тисяч силовиків.

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Спочатку заплановані на 2015 рік парламентські вибори відклали на три роки на тлі суперечок з приводу виборчих реформ і через нестабільність після передачі в 2014 році відповідальності за безпеку в країні від НАТО до афганських сил.

Угруповання «Талібан» напередодні виборів попередило, що його бойовики планують нападати на учасників голосування. 20 жовтня таліби поширили нове попередження, в якому закликали виборців бойкотувати «фіктивний і театральний процес задля захисту власного життя».

Нині бойові дії між урядовими силами і бойовиками тривають щонайменше в 20-ти із 34 провінцій Афганістану.