Загроза насильницького екстремізму не минула – голова штабів США

Загроза від насильства екстремістських угруповань не була усунена, незважаючи на недавню зміну у фокусі Вашингтона, який найбільшу загрозу тепер вбачає в Китаї, Росії й Ірані, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд.

Як заявив Данфорд 16 жовтня у Вашингтоні, будь-яке військове послаблення щодо «Аль-Каїди» й «Ісламської держави» дасть їм змогу відновитися.

Кількість і серйозність терористичних нападів на Заході, здійснені цими групами, останніми роками знизилися, так само як і територія, яку вони контролюють в Іраку, Сирії, Афганістані й інших країнах. Але Данфорд зазначив, що ці угруповання адаптуються до поразок, використовуючи інтернет й інші технології, щоб завербувати собі прихильників для здійснення нападів у віддалених регіонах.

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«У подоланні головних умов виникнення насильницького екстремізму досягнуто невеликого прогресу… Можливо, найбільшою проблемою, з якою ми сьогодні стикаємося, є небезпека самовпевненості. Неправильне тлумачення нашого прогресу і нерозуміння характеру загрози може змусити політичних лідерів відвернути увагу від насильницького екстремізму і повернутися до інших проблем», – сказав Данфорд.

У січні США презентували нову стратегію національної безпеки. У ній йдеться про «суперників», які підривають безпеку й добробут США. Суперниками названі Китай і Росія.