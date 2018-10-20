Вибори в Афганістані: 25 людей загинули внаслідок нападів на дільниці

Внаслідок нападів на виборчі дільниці й сили безпеки в Афганістані в день голосування на парламентських виборах, які відкладали три роки, загинули щонайменше 25 людей.

Декілька вибухів сталися на дільницях у столиці країни Кабулі. Тут, за словами медиків, загинули троє людей і понад 30 – поранені.

У провінції Гор у центрі Афганістану внаслідок нападу загинули 11 поліцейських, у той час як на півночі, у провінції Кундуз вбиті троє людей.

Попри напади, президент Афганістану Ашраф Гані, голосуючи, закликав «всіх афганців, молодих і старих, жінок і чоловіків» скористатися своїм правом голосу.

На фото, опублікованих у соцмережах, видно десятки чоловіків і жінок, які 20 жовтня прийшли на дільниці, щоб проголосувати. Попри побоювання щодо низької явки виборців, люди вишиковуються у черги біля дільниць.

Виборча комісія повідомила, що голосування на парламентських виборах в Афганістані в деяких виборчих округах вирішили продовжити на один день після того, як через технічні й організаційні проблеми виборці не змогли проголосувати 20 жовтня.

По всій країні від людей надходять скарги про те, що виборчі дільниці не відчиняються вчасно, там відсутній персонал, немає виборчих матеріалів чи є збій у роботі біометричних пристроїв контролю.

Хаос на виборчих дільницях виник після повідомлень про насильство на деяких дільницях і нової заяви «Талібану» про те, що бойовики планують нападати на учасників голосування.

Майже дев’ять мільйонів людей зареєструвалися для голосування на парламентських виборах, які розглядають як ключове випробування здатності уряду Афганістану гарантувати безпеку по всій країні.

Міністерство внутрішніх справ країни оголосило, що для захисту виборців і виборчих дільниць додатково залучає 20 тисяч силовиків. Загалом безпеку на дільницях забезпечують 70 тисяч представників правоохоронних органів.

Плановані спочатку на 2015 рік парламентські вибори в Афганістані відклали через суперечки щодо виборчої реформи і нестабільність після переходу відповідальності за безпеку в країні від сил НАТО до афганських сил.

Під час виборчої кампанії бойовики екстремістських угруповань «Талібан» й «Ісламська держава» здійснювали напади на кандидатів і представників влади. За цей час внаслідок нападів загинули щонайменше десятеро кандидатів, доля двох, яких викрали бойовики, залишається невідомою.

Вибори 20 жовтня не відбудуться у десяти районах у різних частинах Афганістану, які перебувають під контролем «Талібану».

На 249 місць у нижній палаті парламенту Афганістану претендують понад 2,5 тисячі кандидатів, серед яких – 417 жінок.