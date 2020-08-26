У ДСНС розслідують розклеювання рятувальниками реклами партії «Слуга народу» – мережа «Опора»

У головному управлінні ДСНС Миколаївської області проводять службове розслідування щодо зловживання службовим становищем рятувальниками через розклеювання реклами провладної політичної сили, повідомила громадянська мережа «Опора» у фейсбуці.

«Раніше «Опора» направляла запит до ДСНС у зв’язку з тим, що у селищі Казанка караул 17-ї державної пожежно-рятувальної клеїв політичну рекламу партії «Слуга народу». За правилами етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, працівникам ДСНС заборонено в будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення інших осіб до участі в передвиборчій агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями», – повідомили у мережі «Опора».

20 серпня у мережі з’явилися повідомлення з фотографіями про те, що у селищі Казанка Миколаївської області службовий автомобіль пожежно-рятувальної частини використали для наклеювання на білборд політичної реклами партії «Слуга народу». Цю інформацію на своїй сторінці в Facebook підтвердив і народний депутат Ігор Негулевський, обраний по 130-му округу від партії «Слуга народу». Нардеп зазначив, що не вважає це порушенням, і що це є одним із видів заробітку пожежних у віддалених райцентрах.

15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.