СБУ заявила про затримання агента РФ, який готував удар по локації Білецького

Служби безпеки України заявила про затримання агента РФ, який готував ракетно-бомбовий удар по локації командира Третього армійського корпусу в зоні бойових дій.



Як повідомляє пресслужба відомства, чоловіка затримали на території гарнізону. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Підозрюваний перебуває під вартою.



За матеріалами справи, фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області. Йдеться про оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.



Як встановило розслідування, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання.



«Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати «грифовану» інформацію у колег по службі. Одночасно з цим фігурант мав «злити» окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл», – йдеться у повідомленні.



У СБУ заявили, що її співробітники спрацювали на випередження і викрили російського «крота» ще на початковому етапі його шпигунської діяльності, потім поетапно було задокументовано його контакти з представниками РФ та убезпечено локації відповідних Сил оборони.

Третій армійський корпус наразі це повідомлення не коментував.

З березня 2025 року корпус очолює Андрій Білецький. Третій армійський корпус ЗСУ був створений на базі Третьої штурмової бригади, яку на початку повномасштабного вторгнення заснував і очолив також сам Білецький.



