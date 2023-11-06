Готував удари по об’єктах «Укрзалізниці» на Вінниччині. СБУ повідомила про затримання чергового російського агента

Служба безпеки України заявила про затримання російського агента, який готував повітряні удари по об’єктах «Укрзалізниці» на Вінниччині.

Як повідомляє пресслужба відомства, чоловік розвідував локації вузлових залізничних станцій, які могли використовуватися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової.

За даними СБУ, він також намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

«Одержані розвіддані він мав передати своєму «куратору» з ФСБ через анонімну поштову скриньку. «Звіт» передбачав точні координати та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості й текстовими роз’ясненнями. За інформацією фігуранта, окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе», – йдеться у повідомленні.



«У разі успіху» російська спецслужба «гарантувала» своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів, після виконаного завдання він сподівався на те, що ФСБ «евакуює» його на територію РФ, повідомляє СБУ.



Українські правоохоронці завадили реалізації планів агресора і затримали його поплічника на етапі збору розвідданих.



За даними слідства, затриманим є 57-річний житель Хмільницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року.



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою, триває розслідування.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді. За даними голови СБУ Василя Малюка, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.