Ахметов і Колесніков розповіли, чи створюють нову партію

Олігарх Рінат Ахметов та його близький соратник Борис Колесніков у коментарі для Радіо Свобода заперечили інформацію про те, що працюють над створенням нової партії.

«Чутки коментувати немає сенсу, як і мотиви людей, які їх поширюють. Що стосується мене, кажу ствердно: ніякими новими чи старими політичними проєктами я займатися не буду. І дуже хотів би, щоби мої друзі теж ними не займалися. Але впливати на них я не можу – це їхнє право, їхній вибір і їхня відповідальність. Я вважаю, що кожен має робити свою справу: бізнесмени займатися бізнесом, а політики – політикою. І я категорично проти того, щоби було навпаки – коли бізнес іде в політику, а діючі політики стають бізнесменами», – наголосив Рінат Ахметов.

Як зауважив олігарх, коло його інтересів наразі обмежується виключно трьома сферами: бізнесом, благодійністю та футболом.

Свою причетність до створення нової політичної сили у коментарі Радіо Свобода заперечив і близький союзник Ахметова Борис Колесников.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Мене окрім хокею, бізнесу та благодійності наразі нічого не цікавить», – запевняє він.

Колесніков також додав, що цього року ще не зустрічався зі ще одним соратником Ахметова, позафракційним депутатом Вадимом Новинським, який, за інформацією «Української правди» також може бути причетним до створення нового політичного проєкту в інтересах олігарха.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до Вадима Новинського, однак поки що відповіді не отримало.

Наприкінці квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що оточення Ріната Ахметова (а, можливо, і безпосередньо він сам) працює над створенням нового політичного проєкту, який може про себе заявити вже протягом кількох наступних місяців.

За інформацією «Української правди», «це може бути щось, на кшталт «Партії регіонів 2.0», куди можуть увійти молоді люди, які раніше не займалися політикою, але мають показний трудовий і кар’єрний стаж (переважно на великих підприємствах Ахметова-Новинського)».