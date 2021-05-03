Ахметов про своє депутатство: «Взагалі не знаю, що я робив у Раді»

Олігарх Рінат Ахметову коментарі Радіо Свобода розповів, що шкодує про своє депутатство та вважає його помилкою.

«У 2006 році я вирішив балотуватися у парламент і шкодую про це дотепер. Я виявився найбільшим прогульником і взагалі не знаю, що я там робив. Визнаю – це була моя помилка. І повторювати одну й ту саму помилку двічі я не збираюся», – зазначив він.

За словами Ахметова, наразі його коло інтересів обмежується виключно благодійнітю, футболом і бізнесом. Щодо політики, то як стверджує олігарх, вона його «взагалі не цікавить».

«Я вважаю, що кожен має робити свою справу: бізнесмени займатися бізнесом, а політики – політикою. І я категорично проти того, щоби було навпаки – коли бізнес йде в політику, а діючі політики стають бізнесменами», – наголосив він у коментарі Радіо Свобода.

У 2006 році Рінат Ахметов був обраний народним депутатом як 7-ий номер у списку «Партії регіонів». За чотири з половиною роки він пропустив 529 з 530 сесійних засідань і ввважається депутатом-рекордсменом за кількістю прогулів у парламенті.

Наразі Рінат Ахметов має статус одного із найбільш впливових українських олігархів.

Він також є найбагатшим бізнесменом України та 330-им серед найзаможніших людей світу: його капітал оцінюють у 7,6 мільярда доларів.