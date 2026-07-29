Airbus наростив прибуток – у тому числі завдяки оборонному підрозділу

Провідний європейський авіавиробник Airbus повідомив, що його чистий прибуток зріс на 47% у першому півріччі завдяки збільшенню постачання літаків, а також зростанню продажів оборонного підрозділу.

Як інформує агенція France-Presse, чистий прибуток компанії склав 2,2 мільярда євро, а доходи зросли на 12% у річному обчисленні до 33,2 мільярда євро.

«Наші добрі результати за перше півріччя головним чином відображають вищий рівень постачання комерційних літаків та високі показники в оборонній та космічній галузях на тлі складного та швидкозмінного середовища», – заявив головний виконавчий директор Airbus Ґ ійом Форі.

Компанія поставила 351 комерційний літак у першому півріччі, порівняно з 306 за перші шість місяців 2025 року. Airbus отримує основну частину платежів за літак, коли постачає його клієнтам, що робить це критичним показником загальної ефективності. Компанія намагається набрати темпи виробництва після скорочення його під час пандемії Covid-19, головним чином через проблеми з постачальниками.

Також компанія заявила, що доходи Airbus Defence and Space зросли на 17% у річному обчисленні до 5,8 мільярда євро, причому збільшені обсяги спостерігалися по всіх напрямках бізнесу. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також війна на Близькому Сході спонукали країни світу збільшити витрати на оборону.