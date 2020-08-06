На станцію «Академік Вернадський» в Антарктиді неочікувано повернулися пінгвіни – науковий центр

На українську станцію «Академік Вернадський» в Антарктиді неочікувано повернулися пінгвіни, повідомив Національний антарктичний науковий центр.

«Пам’ятаєте, як в кінці травня ми писали про останнього пінгвіна, який залишив нашу станцію «Академік Вернадський» і поплив у вирій, де тепліше? Так ось сьогодні на станції зафіксували п’ять пінгвінів, які неочікувано для цього періоду року (а нагадуємо, зараз в Антарктиді розпал зими, відповідає початку лютого у нас) повернулися», – повідомили науковці ввечері 5 серпня.

Вони пояснили, що це пінгвіни дженту або субантарктичні, які є типовими мешканцями острову Галіндез у всі сезони, крім зими.

За словами біолога 25-ї Української антарктичної експедиції Олександра Салганського, зазвичай, масове повернення пінгвінів на острів спостерігається у другій половині жовтня (відповідає квітню у нашій півкулі).

У попередні роки острів взимку був майже весь скутий кригою, зими були сніжні і люті, але цього року зима видалася аномально теплою – висота снігового покриву 46 см (для порівняння – два роки тому в аналогічний період ця цифра була втричі більшою – 151 см, у 2019 – 130 см).

Науковці розповіли, що вдень сніг тане, денна температура на станції 5 серпня сягала плюс 2,3 градуса, а 6 серпня – плюс 4,1 градуса.