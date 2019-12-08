Поліція: акції на майдані Незалежності в Києві відбувалися без грубих порушень

Акції на майдані Незалежності в Києві відбувалися без грубих порушень, повідомила столична поліція.

Водночас стосовно одного чоловіка складений адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

За оцінками поліцейських, в акціях взяли участь близько 8 тисяч людей. Водночас п’ятий президент України Петро Порошенко заявив про понад 25 тисяч учасників акції.

У Києві та інших містах відбулися акції під гаслом «Червоні лінії для Зе». Їхні учасники закликали президента України Володимира Зеленського не порушувати національні інтереси України під зустрічі лідерів «нормандського формату» у столиці Франції Парижі 9 грудня.