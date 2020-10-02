Закордонний комітет Сенату США схвалив подовження дії Закону про демократію в Білорусі

Комітет закордонних справ Конгресу США ухвалив проєкт подовження дії Закону про демократію в Білорусі, який був внесений на розгляд Палати представників США 6 конгресменами (3 республіканці та 3 демократи), повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Тепер проєкт буде винесений на загальне голосування.
Серед ініціаторів законопроекту «Акт про демократію, права людини та суверенітет Білорусі» – республіканець Крістофер Сміт, який був одним із ініціаторів «Акту про демократію в Білорусі» 2004 року.
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Після жорстокого придушення протестів під час виборів 2010 року Сміт взяв участь у кампанії солідарності в ефірі Радіо Свобода. Він прочитав імена людей, які постраждали за демократію в Білорусі після 19 грудня 2010 року.
Якщо законопроєкт буде прийнятий, протягом 120 днів державний секретар та голова національної розвідки США повинні повідомити про загрозу суверенітету та незалежності Білорусі з боку Росії. Черговий звіт – про майно Олександра Лукашенко – повинен підготувати міністр фінансів США, державний секретар та глава розвідки протягом 90 днів.
Законопроект пропонує низку заходів для підтримки білоруського громадянського суспільства, білоруськомовної освіти та медіа. Також у ньому передбачені санкції як проти білоруських чиновників, так і проти громадян Росії, причетних до придушення післявиборчих протестів та порушень прав людини в Білорусі.
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Для ухвалення законопроекту його мають схвалити три комітети Палати представників (комітет міжнародних відносин, фінансових послуг та юридичний), Палата представників в повному складі, Сенат та президент США.
Закон 2004 року передбачав санкції проти білоруського режиму та допомогу неурядовим організаціям і незалежним медіа, які виступають на захист демократію та прав людини.
Протести у Білорусі: коротко про головне
- президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року, на той момент Олександр Лукашенко вже 26 років керував країною;
- перші акції протесту розпочалися ще до дня голосування – через арешти та недопущення до участі у виборах опозиційних кандидатів;
- 9 серпня, у день президентських виборів, перші офіційні екзит-поли повідомили, що, за їхніми даними, Олександр Лукашенко набрав майже 80% голосів, а Світлана Тихановська – менше 7%;
- у відповідь на це, у Мінську та інших містах Білорусі, люди вийшли на вулицю, висловлюючи недовіру до оголошених результатів;
- влада одразу вдалася до інформаційного блокування протестів: обмежили інтернет та мобільний зв'язок, а увечері перестали працювати новинні сайти;
- ОМОН та внутрішні війська почали розганяти протестувальників водометами, сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, а також, за повідомленнями правозахисників, були вистріли гумовими кулями і навіть із вогнепальної зброї;
- за різними даними, силовики затримали у містах Білорусі до семи тисяч людей;
- затриманих принижували, погрожували зґвалтуванням, били, утримували у нелюдських умовах, не надавали медичної допомоги;
- у відповідь на застосування сили 11 серпня протестувальники оголосили загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися понад 20 підприємств, серед них найбільші заводи – МАЗ та БелАЗ;
- влада вдалася до адміністративного тиску на працівників підприємств і бюджетників і почала влаштовувати «акції на підтримку» Олександра Лукашенка;
- силовики змінили тактику – перестали розганяти акції, а почали хапати людей на вулицях у різних містах, намагаючись посіяти страх;
- опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала до Литви;
- 8 серпня опозиція створила Координаційну раду із трансферу влади, члени якої ведуть переговори із представниками керівництва різних європейських країн;
- 23 вересня таємно відбулася інавгурація Олександра Лукашенка;
- США, ЄС, Велика Британія та інші країни не визнали результати виборів і легітимність інавгурації Лукашенка;
- українську позицію озвучив очільник МЗС Дмитро Кулеба, за його словами, «інавгурація» Лукашенка не робить його легітимним президентом Білорусі;
- Велика Британія, Канада, країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка та інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту;
- сам Олександр Лукашенко звинувачення у фальсифікації виборів та узурпації влади відкидає, він шукає підтримку у президента Росії Володимира Путіна;
- тим часом протести тривають, а правозахисники кажуть про 12 тисяч затриманих людей, щонайменше шестеро загиблих та сотні важко травмованих.
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