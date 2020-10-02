Закордонний комітет Сенату США схвалив подовження дії Закону про демократію в Білорусі

Комітет закордонних справ Конгресу США ухвалив проєкт подовження дії Закону про демократію в Білорусі, який був внесений на розгляд Палати представників США 6 конгресменами (3 республіканці та 3 демократи), повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Тепер проєкт буде винесений на загальне голосування.

Серед ініціаторів законопроекту «Акт про демократію, права людини та суверенітет Білорусі» – республіканець Крістофер Сміт, який був одним із ініціаторів «Акту про демократію в Білорусі» 2004 року.

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Після жорстокого придушення протестів під час виборів 2010 року Сміт взяв участь у кампанії солідарності в ефірі Радіо Свобода. Він прочитав імена людей, які постраждали за демократію в Білорусі після 19 грудня 2010 року.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, протягом 120 днів державний секретар та голова національної розвідки США повинні повідомити про загрозу суверенітету та незалежності Білорусі з боку Росії. Черговий звіт – про майно Олександра Лукашенко – повинен підготувати міністр фінансів США, державний секретар та глава розвідки протягом 90 днів.

Законопроект пропонує низку заходів для підтримки білоруського громадянського суспільства, білоруськомовної освіти та медіа. Також у ньому передбачені санкції як проти білоруських чиновників, так і проти громадян Росії, причетних до придушення післявиборчих протестів та порушень прав людини в Білорусі.

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Для ухвалення законопроекту його мають схвалити три комітети Палати представників (комітет міжнародних відносин, фінансових послуг та юридичний), Палата представників в повному складі, Сенат та президент США.

Закон 2004 року передбачав санкції проти білоруського режиму та допомогу неурядовим організаціям і незалежним медіа, які виступають на захист демократію та прав людини.