У Росії сьогодні заплановані акції протесту проти війни в Україні

У неділю вдень, 6 березня, у різних містах Росії заплановані акції протесту проти війни в Україні.

Заклики брати участь в акціях протесту поширила, зокрема, команда опозиційного політика в ув’язненні Олексія Навального.

Напередодні оголошених антивоєнних акцій російські силовики посилили репресії проти активістів. За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», російські силовики провели близько пів сотні обшуків у Санкт-Петербурзі, Владимирі, Пскові, Тюмені та Читі.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про кримінальну відповідальність за заклики «до перешкоджання використанню російських військ для захисту інтересів Росії».

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет, через що гинуть мирні жителі.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».