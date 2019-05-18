Активісти пройшли з кримськотатарським прапором по центру Москви

Активісти російської ініціативи «Стратегія -18» пройшли з прапором кримських татар центральними вулицями Москви. Таким чином вони висловили підтримку кримськотатарському народу в День пам'яті жертв геноциду 18 травня, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сьогодні ми мітингували на Луб’янці, біля Соловецького каменя, а також на Луб'янській площі ... Ми розгорнули кримськотатарський прапор на знак солідарності з нашими друзями. Крим буде деокупований, Донбас теж. Нового геноциду кримських татар не буде. Далі пікети пройшли у метро «Арбатська», потім по старому Арбату ми пронесли прапор кримських татар та банер «Кримським татарам LIBERTE», – розповіла одна з активісток Віра Лаврешіна.

18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. В Україні ця депортація визнана геноцидом. Цей день, 18 травня, в Україні вшановують як День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. Крім того, після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 року 18 травня визначене також як День боротьби за права кримськотатарського народу.