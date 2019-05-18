Активісти пройшли з кримськотатарським прапором по центру Москви

Активісти російської ініціативи «Стратегія -18» пройшли з прапором кримських татар центральними вулицями Москви. Таким чином вони висловили підтримку кримськотатарському народу в День пам'яті жертв геноциду 18 травня, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Сьогодні ми мітингували на Луб’янці, біля Соловецького каменя, а також на Луб'янській площі ... Ми розгорнули кримськотатарський прапор на знак солідарності з нашими друзями. Крим буде деокупований, Донбас теж. Нового геноциду кримських татар не буде. Далі пікети пройшли у метро «Арбатська», потім по старому Арбату ми пронесли прапор кримських татар та банер «Кримським татарам LIBERTE», – розповіла одна з активісток Віра Лаврешіна.
18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. В Україні ця депортація визнана геноцидом. Цей день, 18 травня, в Україні вшановують як День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. Крім того, після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 року 18 травня визначене також як День боротьби за права кримськотатарського народу.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ