Єнін: найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності РФ в Україні

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявляє, що найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності РФ на території України.

«Завдяки повідомленням громадян ми затримали значну частину представників ДРГ. Відповідно до інформації, яку ми маємо від наших розвідувальних органів, найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності РФ на території України», – сказав він в ефірі спільного телемарафону.

За його словами, на сьогодні затримано 640 диверсантів – більшість з них передали до СБУ, відповідно до норм підслідності.

Станом на 5 квітня повідомлялося про затримання 600 диверсантів.