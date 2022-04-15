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Єнін: найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності РФ в Україні

Перший заступник керівника МВС України Євген Єнін

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявляє, що найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності РФ на території України.

«Завдяки повідомленням громадян ми затримали значну частину представників ДРГ. Відповідно до інформації, яку ми маємо від наших розвідувальних органів, найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності РФ на території України», – сказав він в ефірі спільного телемарафону.

За його словами, на сьогодні затримано 640 диверсантів – більшість з них передали до СБУ, відповідно до норм підслідності.

Станом на 5 квітня повідомлялося про затримання 600 диверсантів.

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