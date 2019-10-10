Антимонопольний комітет України оштрафував тютюнові компанії на 6,5 мільярда гривень

Антимонопольний комітет України оштрафував кілька тютюнових компаній на 6,5 мільярда гривень. Про це повідомили в АКУ.

Штраф наклали на компанії «Філіп Моріс», «Джей Ті Інтернешнл Україна», «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» та дистриб’ютора «Тедіс Україна».

Як зазначили у комітеті, причиною санкцій стало узгодження цими компаніями своїх дій та порушення умов чесної економічної конкуренції.

«Зібраними у справі доказами доведено, що поведінка цих компаній була погодженою, а результатом співпраці з єдиним і спільним для всіх виробників дистриб’ютором на ринку первинного продажу сигарет стало створення і підтримання штучних бар’єрів, що перешкоджали виходу на ринок інших суб’єктів господарювання. На практиці порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім «Тедіс», потенційними дистриб’юторами, які просто унеможливили їх появу на цьому ринку», – мовиться у повідомлені.

У Антимонопольному комітеті нагадали, що «Тедіс» вже визнавали монополістом і у 2016 році оштрафували на 430 мільйонів гривень за порушення умов конкуренції.

Цього разу з загальної суми штафу на «Тедіс» припадає 3,4 мільярда гривень.