Співак Аль Бано вимагає зустрічі в МЗС Італії для пояснення «заборони на в’їзд в Україну»

Італійський співак Альбано Каррізі (творчий псевдонім Аль Бано) просить Міністерство закордонних справ Італії організувати зустріч для обговорення ситуації щодо внесення його імені до санкційного списку Міністерства культури України.

Як повідомили Радіо Свобода у посольстві України в Італії, адвокати співака пропонують провести тристоронню зустріч за участю Альбано Каррізі, керівництва італійського МЗС і посла України в Італії Євгена Перелигіна.

Дату можливих переговорів має встановити італійське зовнішньо політичне відомство, додали українські дипломати в Римі.

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За повідомленнями місцевої преси, у разі неможливості вилучення співака з «чорного списку» через дипломатичне сприяння, Альбано Каррізі має намір звернутися до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, щоб вимагати грошового відшкодування від України.

Відшкодовану суму італійський поп-виконавець збирається передати на потреби української благодійної організації.

«Ми не зупинимося: дійдемо аж до Страсбурга, бо це може бути небезпечним прецедентом», – стверджує захисник співака Крістіано Магалетті, якого цитує La Repubblica. – Аль Бано – людина світу і друг усіх – повинен бути вільним їздити до України. Просимо наш уряд негайно втрутитися, бо несправедливо повелися із символом італійської пісні».

Минулого тижня 75-літній Альбано Каррізі через пресу повідомляв, що прийняв запрошення українського посла на зустріч, щоб «за келихом гарного вина засвідчити, що музика не має ланцюгів і політичних кольорів».

6 березня 2019 Міністерство культури України на підставі звернень СБУ та інших державних структур внесло Альбано Каррізі до переліку 147 осіб, які «створюють загрозу нацбезпеці». При цьому відомство не вказало на причини такого рішення. Ймовірно, йдеться про публічні висловлювання співака стосовно «належності Криму Росії».

Новина набула медійного резонансу в Італії, переважна більшість публікацій критично відгукуються про дії України стосовно відомого митця.

Альбано Каррізі, який разом із Роміною Пауер були популярним дуетом італійської естради на теренах СРСР у 1980-х роках, не відвідував анексований Крим. Він часто гастролює у Москві, виступав на концерті з нагоди 100-річчя КДБ, публічно підтримує політику російського лідера Володимира Путіна.

Раніше, 2015 року, персоною нон-ґрата в Україні були оголошені політик Сільвіо Берлусконі, а віднедавна й актор Мікеле Плачідо, відомий роллю комісара Каттані у серіалі про мафію «Спрут».

Італійські медіа звертають увагу на непослідовності дій української влади, нагадуючи, що інший поп-співак Ріккардо Фольї, який у ніч після так званого «референдуму» в Криму 16 березня 2014 року співав на концерті у Севастополі, до санкційного списку не внесений.