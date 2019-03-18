Росія енергійно «вирощує корисних ідіотів» для кремлівської пропаганди в світі (західна преса)

Італійський часопис La Stampa пише про клопотання депутатів Верховної Ради щодо оголошення персоною нон-ґрата в Україні італійського співака Тото Кутуньйо напередодні його концерту у Києві. Каталонське видання La Vanguardia повідомляє про відкриття у столиці України нової площі, яка носить ім’я вбитого в Москві російського опозиціонера Бориса Немцова. Французький щоденник Liberation пише про судовий процес у Франції, пов’язаний із виходом книжки, в якій визначаються агенти впливу Кремля у тій країні.

Італійське періодичне видання La Stampa друкує статтю «Після Аль Бано вже Тото Кутуньйо потрапив до списку небажаних для України осіб». Туринський часопис зазначає, що група депутатів Верховної Ради звернулась до керівника Служби безпеки України Василя Грицака з клопотанням про заборону на в’їзд в Україну для широковідомого в минулому італійського співака Тото Кутуньйо. Причиною для цього, як пише газета, подається проросійська позиція Кутуньйо, який колись був доволі популярним у Європі, а також у колишньому Радянському Союзі. Видання також повідомляє, що раніше українське інтернет-видання Economistua.com вмістило копію звернення українських парламентарів до голови СБУ.

La Stampa веде далі, що італійського співака Тото Кутуньйо, який мав би провести свій концерт у Києві 23 березня, назвали у зверненні «типовим агентом впливу у війні Росії проти України». Туринська газета додає, що у розмові з представниками італійської інформаційної агенції ANSA, депутат Верховної Ради Віктор Романюк, який є одним із підписантів звернення до керівника СБУ Василя Грицака, пояснив, що група українських політиків звернулася з цим клопотанням через те, що Тото Кутуньйо є частиною асоціації «Друзі Путіна», як і через те, що італійський виконавець підтримав анексію Росією українського півострова Крим. Романюк наголосив, що в інтернеті досить просто знайти інформацію щодо думок і позиції Кутуньйо з питання окупації Росією Криму. Часопис завершує, повідомляючи, що до «чорного списку» персон нон-ґрата в Україні попередньо був доданий ще одние ветеран італійської естради Аль Бано.

«Як на мене – дуже логічний крок»

​Популярний часопис іспанського регіону Каталонія La Vanguardia публікує матеріал «У Києві назвали невеличку площу на честь російського опозиціонера Бориса Немцова». Барселонське видання наводить слова мера Києва Віталія Кличка, який заявив, що Немцов підтримував Україну і гостро критикував дії Росії щодо України, засуджував анексію Криму та присутність російських військових на Донбасі. За словами Кличка, Немцов хотів успішної України. Газета додає, що на цій площі столиці України також відкрили меморіальну дошку, на якій зазначено, що Немцов виступав за демократичні зміни у Росії. Саме до цієї дошки поклали квіти мер Києва Віталій Кличко та голова Фонду Бориса Немцова за мир Володимир Кара-Мурза. На церемонії була також засновниця цього фонду – дочка Немцова Жанна. Каталонська газета наголошує, що площа Бориса Немцова, власне, розташована біля посольства Російської Федерації у Києві. Назвавши площу іменем Немцова, Київ долучився ще до двох міст країн світу, а саме Вільнюса і Вашингтона, які увіковічнили вбитого у центрі Москви російського опозиціонера.

La Vanguardia веде далі, нагадуючи своїм читачам, що Немцова, який був заступником прем’єр-міністра уряду Бориса Єльцина, було вбито чотирма пострілами тоді, коли той переходив міст неподалік Кремля у столиці Росії. Каталонське видання пише, що харизматичний політик і опонент кремлівської влади, звинуватив нинішнього президента Росії Володимира Путіна у тому, серед іншого, що він увів російське військо до східної частини України, а також у широкомасштабній корупції при підготовці і організації зимових Олімпійських ігор у російському місті Сочі 2014 року. Барселонська газета також повідомляє, що у справі вбивства Немцова засудили п’ятьох чоловіків із Чечні, проте прихильники Немцова – так само як і члени його родини – не вважають справу закритою і вимагають аби імена тих хто замовив це вбивство, були оприлюднені, а самі замовники покарані. Лідер російської опозиції Олексій Навальний звинуватив особисто президента Росії Путіна у покриванні організаторів і виконавців цього злочину.

«У Києві назвали невеличку площу на честь російського опозиціонера Бориса Немцова»

​Французький щоденник Liberation містить матеріал «Росія вкладає багато енергії аби вирощувати своїх «корисних ідіотів» для поширення власної точки зору». У підзаголовку повідомляється, що у паризькому Кримінальному суді впродовж двох днів тривала суперечка навколо книжки «Кремлівські мережі у Франції». Шестеро осіб висунули звинувачення у наклепі проти автора книжки – дослідниці Сесіль Весьє, у той сам час відкидаючи те, що ті шестеро є агентами російського впливу у Франції. Біля входу до будівлі суду, як пише газета, зібралась невеличка група людей, вони висловлювали свою підтримку науковцеві Сесіль Весьє, яка є професором російських та радянських студій університету міста Ренн. Річ у тім, що 2016 року Весьє випустила книжку, у якій намагалась розібратися, як уся та пропаганда, яка виливається з російських пропагандистських джерел, на зразок Sputnik чи RT, раптом поширюється, скажімо, на сторінках соціальних мереж вашого сусіда, який геть нічого спільного з Росією не має. Часопис додає, що вихід цієї роботи привітали як одну з найперших книжок, що торкалась нагального питання так званого «м’якого впливу» Росії та небезпеки, з тим пов’язаної. Водоночас, судові слухання за звинуваченнями у наклепі, до яких спричинилась ця книжка Сесіль Весьє, як пише видання, виступають у ролі такого собі собі «затикання рота». У разі, якщо позивачі матимуть успіх, хто тоді захоче досліджувати цілу низку тем щодо мереж впливу закордонних держав у Франції? – риторично запитує часопис.

Liberation наголошує, що п’ятьох із шести позивачів у суді представляє один і той самий адвокат, а саме асоційований із російським телеканалом RT правник Жеремі Ассу. Всі позивачі визначаються у книжці Вессьє як такі, що поділяють ту саму точку зору, яку вони розповсюджують, а також разом із тим підтримують і тиражують у Франції політичну та ідеологічну позицію Кремля. На додаток, адвокат самої Сесіль Весьє Патрік Клюґман наголошує, що цей судовий процес не стільки спрямований проти автора книжки чи її видавця, скільки проти тих, хто може досліджувати глибше предмет, узятий до вивчення у роботі Весьє. Тут ніби лунає пересторога всім, хто може бути у цьому зацікавлений. Далі паризьке видання наводить слова самої Сесіль Весьє, яка каже, що Росія мобілізує багато енергії для вирощування своїх «корисних ідіотів», які часто навіть цього не усвідомлюють, розповсюджуючи і поширюючи точку зору Кремля.

Французька газета завершує, повідомляючи, що судові слухання у справі книжки Сесіль Весьє перетворилися до певної міри на сутичку двох антагоністичних таборів у Франції – тих, хто підтримує політику путінської Росії, і тих, хто, надто після анексії Криму і початку війни в Україні, активно виступає проти цього. Словесні сутички з цих питань, які до цього точилися у соціальних мережах і у пресі, перенеслися до зали французького суду. Подальший розгляд справи відклали до 31 травня.

«Росія вкладає багато енергії, аби вирощувати своїх «корисних ідіотів» для поширення власної точки зору»

​