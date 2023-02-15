В «Аль-Каїди» є новий лідер – звіт ООН

Сеїф аль-Адель, колишній офіцер єгипетського спецназу, згідно з новою доповіддю ООН, визнаний «безперечним» лідером угруповання «Аль-Каїда». Його попередник Айман аз-Завахірі загинув внаслідок удару США в Кабулі 31 липня 2022 року.

Як повідомляє агентство Reuters, у січні 2023 року офіційні представники спецслужб США говорили про невизначеність щодо того, хто ж почав керувати «Аль-Каїдою». Однак, як зазначається у доповіді ООН про ризики тероризму в світі, ще у листопаді та грудні минулого року багато держав ООН визнавали Аделя фактичним керівником операцій «Аль-Каїди» та її беззаперечним лідером.

У листопаді 1998 року у США велике федеральне журі звинуватило Аделя у терористичному нападі на посольства США у Танзанії та Кенії. Жертвами терактів стали понад 220 цивільних людей, понад 5 тисяч – були поранені.

За словами американських слідчих, на рахунку Аделя, крім операцій в Африці, причетність до вбивства американського журналіста Деніела Перла у Пакистані у 2002 році.

Державний департамент США повідомляє, що Адель базується в Ірані. На сайті програми Держдепартаменту «Нагорода за правосуддя» йдеться про те, що після вибухів в Африці колишній підполковник єгипетської армії переїхав на південний схід Ірану і там жив під охороною захисту Корпусу вартових ісламської революції.

Іранське представництво при ООН у повідомленні, опублікованому 15 лютого в твітері, заперечило, що Адель перебуває в Ірані. «Адреса так званого новопризначеного лідера «Аль-Каїди» – неправильна. Ця дезінформація потенційно може перешкодити зусиллям по боротьбі з тероризмом», – йдеться у повідомленні, яке цитує Reuters.