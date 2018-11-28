Посольство: ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом

Американський штат Алабама визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляє посольство України в США.

За даними диппредставництва, Алабама стала 21-м американським штатом, який офіційно приєднується до вшанування пам’яті жертв Голодомору.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.