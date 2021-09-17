Парламент Албанії затвердив новий уряд, в якому домінують жінки

Парламент Албанії схвалив новий уряд, де домінують жінки, через п’ять місяців після перемоги Соціалістичної партії на парламентських виборах, що дала прем’єр-міністрові Еді Рамі можливість залишитися на чолі уряду на третій термін.

12 із 17 міністрів і державних секретарів в уряді складають жінки, що ставить балканську країну на перше місце у світовому рейтингу за відсотком жінок, які займають посади в Кабінеті міністрів.

Після 20-годинних дебатів 77 депутатів у 140-місному парламенті проголосували за схвалення нового кабінету і програми Рами, спрямованих на повернення країни до економічного зростання, і з зосередженням на туризмі і сільському господарстві, інфраструктурі й енергетиці.

53 законодавці проголосували проти, один утримався.

Міністром закордонних справ і далі буде Ольта Джачка, а Міністерство фінансів та економіки очолить Деліна Ібрагімай.

Соціалісти отримали абсолютну більшість на квітневих парламентських виборах і здобули 74 місця в парламенті. Основна опозиційна правоцентристська Демократична партія отримала 59 місць.

Головними викликами уряду буде завершення процесу реконструкції після руйнівного землетрусу наприкінці 2019 року, а також подолання коронавірусної пандемії і її впливу на економіку.

57-річний Рама заявляв, що боротьба зі злочинністю та корупцією буде пріоритетом за його третього терміну.

Рама очолює Соціалістичну партію з 2005 року і обіймав посаду прем’єр-міністра з 2013 року. Він був мером столиці Тірани з 2000 по 2011 рік.

Албанія, населення якої становить 2,8 мільйона людей, є членом НАТО з 2009 року. Минулого року Європейський союз дав їй «зелене світло» для переговорів про вступ.