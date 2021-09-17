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Парламент Албанії затвердив новий уряд, в якому домінують жінки

Еді Рама втретє поспіль став прем’єром Албанії

Парламент Албанії схвалив новий уряд, де домінують жінки, через п’ять місяців після перемоги Соціалістичної партії на парламентських виборах, що дала прем’єр-міністрові Еді Рамі можливість залишитися на чолі уряду на третій термін.

12 із 17 міністрів і державних секретарів в уряді складають жінки, що ставить балканську країну на перше місце у світовому рейтингу за відсотком жінок, які займають посади в Кабінеті міністрів.

Після 20-годинних дебатів 77 депутатів у 140-місному парламенті проголосували за схвалення нового кабінету і програми Рами, спрямованих на повернення країни до економічного зростання, і з зосередженням на туризмі і сільському господарстві, інфраструктурі й енергетиці.

53 законодавці проголосували проти, один утримався.

Міністром закордонних справ і далі буде Ольта Джачка, а Міністерство фінансів та економіки очолить Деліна Ібрагімай.

Соціалісти отримали абсолютну більшість на квітневих парламентських виборах і здобули 74 місця в парламенті. Основна опозиційна правоцентристська Демократична партія отримала 59 місць.

Головними викликами уряду буде завершення процесу реконструкції після руйнівного землетрусу наприкінці 2019 року, а також подолання коронавірусної пандемії і її впливу на економіку.

57-річний Рама заявляв, що боротьба зі злочинністю та корупцією буде пріоритетом за його третього терміну.

Рама очолює Соціалістичну партію з 2005 року і обіймав посаду прем’єр-міністра з 2013 року. Він був мером столиці Тірани з 2000 по 2011 рік.

Албанія, населення якої становить 2,8 мільйона людей, є членом НАТО з 2009 року. Минулого року Європейський союз дав їй «зелене світло» для переговорів про вступ.

В Албанії відбуваються парламентські вибори після гострої передвиборчої кампанії (відео)
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В Албанії відбуваються парламентські вибори після гострої передвиборчої кампанії (відео)

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