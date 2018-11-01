У порту Маріуполя заарештована продукція Алчевського меткомбінату, яка прямувала з Росії – ГПУ

У порту Маріуполя на Донеччині заарештована продукція «Алчевського металургічного комбінату», який розташований на непідконтрольній українському уряду території, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

«Наша відповідь «санкціям». У порту Маріуполя арештовано понад 3000 тонн продукції захопленого окупантами Алчевського меткомбінату, яка перевозилася судном під прапором Ліберії з російського порту в Бельгію. Причетні особи притягуватимуться до відповідальності за статтею Кримінального кодексу за фінансування тероризму», – написав Луценко.

Згідно з інформацією на сайті підприємства, «Алчевський металургічний комбінат» – підприємство з повним технологічним циклом і власним коксохімічним виробництвом.