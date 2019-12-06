Нобелівська лауреатка Алексієвич приєдналася до наглядової ради центру «Бабин Яр»

Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич приєдналася до наглядової ради меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», повідомила пресслужба проєкту 4 грудня.

«Світлана Алексієвич – видатна письменниця, яка в складній радянській і пострадянській реальності «хотіла зрозуміти, скільки людини в людині і як цю людину в людині захистити». Цього хочемо і ми, ініціатори та учасники проєкту меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» – дослідити, задокументувати, зберегти переповідання, осмислити та увічнити пам’ять жертв Голокосту. Віримо, що Світлана зробить значний внесок у розвиток проєкту», – відзначив Голова Наглядової ради Натан Щаранський.

Білоруска Алексієвич у 2015 році отримала Нобелівську премію з літератури – «за її багатоголосу творчість – пам'ятник стражданню і мужності в наш час».

Згідно з повідомленням, виконавчу команду проєкту очолить Макс Яковер, який був керівником технопарку UNIT.City і брав участь у реформі «Експоцентру України» в Києві (ВДНГ).

Художнім керівником меморіального центру стане режисер Ілля Хржановський.

Міжнародний архітектурний конкурс на створення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» оголосили 19 грудня 2018 року. У вересні переможцем конкурсу стала команда архітектурного бюро Querkraft Architekten (Австрія) з ландшафтним архітектором Kieran Fraser Landscape Design (Австрія). За їхнім проєктом у Києві побудують перший у Східній Європі меморіальний центр трагедії Голокосту, розташований саме на тому місці, де відбулися трагічні події в 1941-1943 роках.