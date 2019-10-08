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08 Жовтень 2019, Київ 12:37
Новини | Політика

Через майже 2 тижні після Дня пам’яті жертв Бабиного Яру Зеленський з’явився на заходах офіційно

Президент України Володимир Зеленський у Бабиному Яру в Києві, 8 жовтня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру, повідомив 8 жовтня Офіс президента.

«Глава держави разом із представниками Ради Федерації єврейських громад запалили лампадки біля «Менори» – пам’ятника розстріляним євреям на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Рабини прочитали молитву за жертв трагедії. Також присутні вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання», – йдеться в повідомленні.

/**/ /**/ /**/ Монумент «Пам’ять заради майбутнього» в історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр»
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29 вересня в Україні вшановували жертв трагедії Бабиного Яру. У 78-мі роковини розстрілів у Бабиному Яру пройшли офіційні заходи, зокрема з участю єврейської громади, на яких не було президента Володимира Зеленського. Втім пізніше у мережі з’явилися фото, як глава держави кладе квіти до меморіалу. В Офісі президента вказали, що Зеленський насправді був у Бабиному Яру, але не афішував свою присутність.

Під час німецької окупації у роки Другої світової війни урочище Бабин Яр у Києві стало місцем масових розстрілів мирного населення. В основному винищення зазнали євреї і роми, а також військовополонені і члени ОУН. Є різні дані щодо кількості загиблих у Бабиному Яру – від 70 до 200 тисяч.

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