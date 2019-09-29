У Києві вшанували розстріляних у Бабиному Яру жертв

У 78-і роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру у Києві в неділю відбувся традиційний «Марш пам’яті». Як передає кореспондент Радіо Свобода, його учасники пройшли так званою «дорогою смерті»: від Лук’янівки (кінотеатр «Київська Русь») до знаку «Менора» у Бабиному Яру, де вшанували розстріляних там людей.

У марші взяли участь понад двісті людей – представники єврейської спільноти з України, Ізраїлю та США. До ходи долучились й активісти ромських організацій з України та Фінляндії. Марш цього року відбувся учетверте, до нього долучились школярі з Києва, Житомира та інших міст.

Організували марш активісти єврейської спільноти Києва.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський у зверненні до 78-их роковин трагедії у Бабиному Яру заявив про єдність українців у прагненні не допускати проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті.

У роки нацистської окупації Києва у 1941-1943 роках у Бабиному Яру були розстріляні євреї, роми, радянські військовополонені, українські націоналісти та інші. Першими жертвами стали київські євреї, понад 50 тисяч з них були розстріляні у Бабиному Яру, про що свідчать численні наукові дослідження та спогади очевидців.

Є різні дані щодо кількості загиблих у Бабиному Яру – від 70 до 200 тисяч.