Дипломати США висловили солідарність у вшануванні пам’яті жертв Бабиного Яру

Посольство США в Україні до 78 роковин трагедії у Бабиному Яру висловило солідарність із народом України в день офіційного вшанування пам’яті жертв масових убивств в період Другої світової війни.

«Ми ніколи не повинні забувати жертв тих шокуючих і жорстоких масових вбивств у Бабиному Яру. Сьогодні ми згадуємо близько 34 тисяч євреїв, яких вбили там 29-30 вересня 1941 року, а також тисяч інших євреїв, радянських військовополонених, ромів і тих, хто втратив там життя під час Другої світової війни», – йдеться в повідомленні американських дипломатів на сторінці посольства у Facebook.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський у зверненні до 78-их роковин трагедії у Бабиному Яру заявив про єдність українців у прагненні не допускати проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті.

Під час німецької окупації у роки Другої світової війни урочище Бабин Яр у Києві стало місцем масових розстрілів мирного населення. В основному винищення зазнали євреї і роми, а також військовополонені і члени ОУН. Є різні дані щодо кількості загиблих у Бабиному Яру – від 70 до 200 тисяч.