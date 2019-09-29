День пам’яті жертв Бабиного Яру: Зеленський заявив про єдність українців проти ворожнечі

Президент України Володимир Зеленський заявив про єдність українців у прагненні не допускати проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті, йдеться у зверненні до 78-их роковин трагедії у Бабиному Яру.

«Трагічні сторінки історії слід пам’ятати не тільки, щоб шанувати пам’ять про загиблих, а й для того, щоб зробити висновки з минулого та не допустити помилок у майбутньому. Пам’ять Бабиного Яру, Голокосту – це попередження для всього людства про те, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли найдорожче – людське життя – ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів. Переконаний, український народ завжди буде єдиним у прагненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті», – цитує звернення президента його канцелярія.

Зеленський нагадав про «сотні скорботних місць», де у роки Другої світової війни проходили масові страти.

Під час німецької окупації у роки Другої світової війни урочище Бабин Яр у Києві стало місцем масових розстрілів мирного населення. В основному винищення зазнали євреї і роми, а також військовополонені і члени ОУН. Є різні дані щодо кількості загиблих у Бабиному Яру – від 70 до 200 тисяч.