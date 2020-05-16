Алессандра Муссоліні для Радіо Свобода: ніколи не була в Україні, скасування санкцій сприяє відновленню правди

Алессандра Муссоліні, онука італійського диктатора Беніто Муссоліні, в коментарі для Раді Свобода назвала «відновленням правди» те, що її виключили зі списку українських санкцій.

«Як я вже повідомила і офіційно 15 листопада 2019 року поінформувала консульство Італії в Києві, я ніколи не бувала в Україні і, відповідно, ніяким чином не брала участі в будь-якій політичній чи суспільній події в цій країні. Окрім того, ні за яких обставин – ні прямо, ні опосередковано – я не мала можливості висловити буль-які оціночні судження щодо політичної ситуації в Україні. Я також ніколи не мала прямих чи опосередкованих контактів із політиками або з представниками місцевої влади. Свого часу я вважала «санкцію» зовсім безпідставною, і сьогодні беру до уваги факт її скасування, що сприяє відновленню правди», – написала вона електронним листом у відповідь на запит кореспондентки Радіо Свобода в Італії.

Gentile Signora, come già anticipato e come formalmente comunicato in data 15 novembre 2019 al Consolato italiano di Kiev, non mi sono mai recata in Ucraina e, pertanto, non ho in alcun modo partecipato ad alcun evento politico o sociale nel Paese. Inoltre, in nessuna circostanza - nè direttamente nè indirettamente - ho avuto occasione di esprimere valutazioni di qualsivoglia natura nei confronti della situazione politica dello Stato dell'Ucraina; nè ho nai avuto rapporti diretti nè indiretti con politici o autorià politiche locali. A suo tempo trovai del tutto infondata la "sanzione" comminata e oggi prendo atto della rimozione, circostanza questa che ripristina la verità. Cordialmente.

Alessandra Mussolini

Попереднього дня, 15 травня, на очевидну помилку в попередніх санкційних списках України, яку виправили нині, звертав увагу відомий дослідник європейських правих і їхніх зв’язків із Росією Антон Шеховцов. Цитуючи одне з повідомлень засобів інформації того дня про виключення Алессандри Муссоліні з оновленого українського списку санкцій, він звернув увагу, що, за його даними, вона ніколи не була «спостерігачкою» за незаконними псевдовиборами на окупованих територіях українського Донбасу, а саме це свого часу було названо як підстава її внесення до списку.

«Вона потрапила в минулорічний список помилково… – українська влада переплутала її з Алессандро Мусоліно (який до санкційного списку так і не потрапив). Можливо, зараз влада зрозуміла помилку і виключила (Алессандру Муссоліні) зі списку», – писав він у фейсбуці.

Іще понад рік тому, після запровадження попереднього списку санкцій, Шеховцов звертав увагу, що з 82 виявлених ним так званих «міжнародних спостерігачів» на псевдовиборах у листопаді 2018 року, які за підтримки Росії влаштували на захоплених ними частинах Донецької й Луганської областей, до того списку потрапили тільки 42 особи.

За даними, які виявив Шеховцов, італієць на ім’я Алессандро Мусоліно, представник правої партії Forza Italia («Вперед, Італіє»), грав роль «спостерігача» на «виборах», що їх влаштовувало угруповання «ДНР», у листопаді 2014-го і в листопаді 2018 року. Його прізвище іноді помилково наводять як «Муссоліно» з двома «с».

Раніше 15 травня президент України Володимир Зеленський указом № 184/2020 затвердив рішення РНБО про зміни в санкційного списку України, які, серед іншого, передбачали виключення з нього Алессандри Муссоліні, онуки італійського диктатора Беніто Муссоліні. Вона стала фігуранткою українського санкційного списку в березні 2019 року. Причиною запровадження санкцій проти неї тоді було названо те, що вона «була спостерігачкою за так званими «виборами» в окремих районах Донецької та Луганської областей». Щодо неї діяли блокування активів, заборона виведення капіталів з України, заборона в’їзду в Україну.