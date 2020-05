Алессандра Муссоліні для Радіо Свобода: ніколи не була в Україні, скасування санкцій сприяє відновленню правди

Gentile Signora, come già anticipato e come formalmente comunicato in data 15 novembre 2019 al Consolato italiano di Kiev, non mi sono mai recata in Ucraina e, pertanto, non ho in alcun modo partecipato ad alcun evento politico o sociale nel Paese. Inoltre, in nessuna circostanza - nè direttamente nè indirettamente - ho avuto occasione di esprimere valutazioni di qualsivoglia natura nei confronti della situazione politica dello Stato dell'Ucraina; nè ho nai avuto rapporti diretti nè indiretti con politici o autorià politiche locali. A suo tempo trovai del tutto infondata la "sanzione" comminata e oggi prendo atto della rimozione, circostanza questa che ripristina la verità. Cordialmente.

Alessandra Mussolini