Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Вересень 2019, Київ 23:51
Новини | Міжнародні

Алжир: новою датою президентських виборів оголошено 12 грудня

Виконувач обов’язків президента Алжиру Абделькадер Бенсалем

Дивитись коментарі

Виконувач обов’язків президента Алжиру Абделькадер Бенсалем у неділю повідомив, що президентські вибори в країні відбудуться 12 грудня.

Відповідне оголошення Бенсалем зробив на державному телебаченні у зверненні до нації. Це стало наслідком наполягання на якнайшвидшому проведенні голосування з боку начальника генерального штабу алжирської армії Ахмеда Гаеда Салаха.

Президентські вибори в Алжирі мали відбутися 4 липня, але були скасовані через буцімто відмову у реєстрації двох кандидатів.

/**/ /**/ /**/ Абдельазіз Бутефліка після зазнаного інсульту в 2013 році рідко з’являється на публіці
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Сотні людей вийшли на вулиці столиці Алжиру, щоб відсвяткувати відставку Бутефліки

З кінця лютого у Алжирі практично щотижня тривають акції протесту з вимогою докорінної зміни влади. Незабаром після їх початку пішов у відставку багаторічний президент країни Абдельазіз Бутефліка.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG