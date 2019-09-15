Алжир: новою датою президентських виборів оголошено 12 грудня

Виконувач обов’язків президента Алжиру Абделькадер Бенсалем у неділю повідомив, що президентські вибори в країні відбудуться 12 грудня.

Відповідне оголошення Бенсалем зробив на державному телебаченні у зверненні до нації. Це стало наслідком наполягання на якнайшвидшому проведенні голосування з боку начальника генерального штабу алжирської армії Ахмеда Гаеда Салаха.

Президентські вибори в Алжирі мали відбутися 4 липня, але були скасовані через буцімто відмову у реєстрації двох кандидатів.

З кінця лютого у Алжирі практично щотижня тривають акції протесту з вимогою докорінної зміни влади. Незабаром після їх початку пішов у відставку багаторічний президент країни Абдельазіз Бутефліка.