Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Квітень 2019, Київ 00:45
Новини | Міжнародні

Сотні людей вийшли на вулиці столиці Алжиру, щоб відсвяткувати відставку Бутефліка

Абдельазіз Бутефліка після перенесеного інсульту в 2013 році рідко з’являється на публіці

Дивитись коментарі

Під вечір вівторка сотні людей вийшли на вулиці однойменної столиці Алжиру, щоб відсвяткувати після шести тижнів протестів відставку багаторічного президента країни Абдельазіз Бутефліка.

Люди із національними прапорами вийшли у центр Алжиру, містом проїхалися також численні автоколони громадян, які святкують завершення епохи 20-річного правління Бутефліка.

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка піде у відставку із закінченням свого четвертого мандата 28 квітня. Рішення залишити посаду глави держави 82-річний Бутефліка ухвалив в умовах масових протестів у країні, які тривають понад місяць.

У березні 82-річний алжирський лідер відмовився від планів домагатися переобрання на п'ятий президентський термін і переніс квітневі вибори
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Президент Алжиру оголосив дату своєї відставки після протестів у країні

Відповідно до конституції Алжиру, після відставки Бутефліки обов’язки тимчасового лідера країни виконуватиме спікер верхньої палати парламенту Абделькадер Бенсалем. Президентські вибори мають організувати протягом 90 днів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG