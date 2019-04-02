Сотні людей вийшли на вулиці столиці Алжиру, щоб відсвяткувати відставку Бутефліка

Під вечір вівторка сотні людей вийшли на вулиці однойменної столиці Алжиру, щоб відсвяткувати після шести тижнів протестів відставку багаторічного президента країни Абдельазіз Бутефліка.

Люди із національними прапорами вийшли у центр Алжиру, містом проїхалися також численні автоколони громадян, які святкують завершення епохи 20-річного правління Бутефліка.

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка піде у відставку із закінченням свого четвертого мандата 28 квітня. Рішення залишити посаду глави держави 82-річний Бутефліка ухвалив в умовах масових протестів у країні, які тривають понад місяць.

Відповідно до конституції Алжиру, після відставки Бутефліки обов’язки тимчасового лідера країни виконуватиме спікер верхньої палати парламенту Абделькадер Бенсалем. Президентські вибори мають організувати протягом 90 днів.