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02 Квітень 2019, Київ 14:05
Новини | Міжнародні

Президент Алжиру оголосив дату своєї відставки після протестів у країні

У березні 82-річний алжирський лідер відмовився від планів домагатися переобрання на п'ятий президентський термін і переніс квітневі вибори

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Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка піде у відставку із закінченням свого четвертого мандата 28 квітня, повідомило 1 квітня державне інформаційне агентство Алжиру APS з посиланням на заяву офісу президента.

Рішення залишити посаду глави держави Бутефліка ухвалив в умовах масових протестів у країні, які тривають більше ніж місяць.

Відповідно до конституції Алжиру, після відставки Бутефліки обов'язки тимчасового лідера країни виконуватиме спікер верхньої палати парламенту Абделькадер Бенсалем. Президентські вибори повинні бути організовані протягом 90 днів.

У березні 82-річний алжирський лідер відмовився від планів домагатися переобрання на п'ятий президентський термін і переніс квітневі вибори.

30 березня сотні тисяч активістів укотре вийшли на вулиці Алжиру з вимогою відставки чинного президента, який очолює країну з 1999 року.

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