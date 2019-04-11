Алжир: президентські вибори після відставки Бутефліки відбудуться 4 липня

Стала відома дата проведення президентських виборів в Алжирі після відставки президента Абдельазіза Бутефліки. Виконувач обов’язків глави держави Абделькадер Бенсалем на державному телебаченні заявив, що голосування відбудеться 4 липня. Він пообіцяв забезпечити умови для чесного голосування і висловив сподівання, що після виборів з’явиться президент, здатний «збудувати новий Алжир».

Голова верхньої палати парламенту Алжиру Абделькадер Бенсалем став тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави 9 квітня, але протестувальники вимагають його відставки, бо вважають членом так званого «клану Бутефліки», як і ще кількох високопосадовців.

Абдельазіз Бутефліка ухвалив рішення залишити посаду глави держави на тлі масових протестів у країні, які тривають з кінця лютого і до сьогодні.