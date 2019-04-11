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11 Квітень 2019, Київ 08:35
Новини | Міжнародні

Алжир: президентські вибори після відставки Бутефліки відбудуться 4 липня

Голова верхньої палати парламенту Алжиру Абделькадер Бенсалем став тимчасовим в.о. глави держави 9 квітня

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Стала відома дата проведення президентських виборів в Алжирі після відставки президента Абдельазіза Бутефліки. Виконувач обов’язків глави держави Абделькадер Бенсалем на державному телебаченні заявив, що голосування відбудеться 4 липня. Він пообіцяв забезпечити умови для чесного голосування і висловив сподівання, що після виборів з’явиться президент, здатний «збудувати новий Алжир».

Голова верхньої палати парламенту Алжиру Абделькадер Бенсалем став тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави 9 квітня, але протестувальники вимагають його відставки, бо вважають членом так званого «клану Бутефліки», як і ще кількох високопосадовців.

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Абдельазіз Бутефліка ухвалив рішення залишити посаду глави держави на тлі масових протестів у країні, які тривають з кінця лютого і до сьогодні.

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