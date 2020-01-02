Близько 120 тисяч осіб обмежені у виїзді за кордон через несплату аліментів – ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомили, що на сьогодні в базах даних прикордонників перебуває близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.

«Саме тому Державна прикордонна служба України радить громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися чи не мають обмежень у виїзді за межі України», – звернулися в ДПСУ.

Прикордонники вказали, що наявність у базі неплатників аліментів може стати перешкодою виїзду за кордон, зокрема в період свят, і навели приклад інциденту напередодні ввечері в аеропорту «Бориспіль».

«36-річного українця правоохоронці запросили до службового приміщення для доведення рішення про відмову у пропуску через державний кордон. Натомість чоловік не хотів його сприймати, агресивно себе поводив та накинувся на охоронців кордону», – розповіли прикордонники про чоловіка із бази неплатників аліментів, який хотів вилетіти в Дубай.

Повідомляється, що наразі стосовно чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення, справу скерували до суду.

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6 лютого 2018 року набрав чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Особи, які мають заборгованість за аліменти за півроку можуть бути обмежені у виїзді за кордон, праві кермування авто, користуванні зброєю. Закон передбачає і «суспільно корисні роботи».

У липні минулого року парламент України проголосував за законопроєкт про чергове посилення відповідальності за несплату аліментів. Внесені до законодавства зміни встановлюють розміри штрафів: 20% від суми заборгованості, якщо вона перевищила суму необхідних платежів за один рік, 30% – за два роки, 50% – за три роки і більше.

Окремо прописана відповідальність за ухиляння від сплати аліментів на утримання дитини з інвалідністю, рідкісними, тяжкими або онкологічними захворюваннями, або такої, що потребує паліативної допомоги, протягом більш ніж трьох місяців. За це батька чи матір можуть засудити до суспільно корисних робіт – від 120 до 240 годин.