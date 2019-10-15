Заборона на нічний продаж алкоголю в Києві продовжує діяти – міська рада

Заборона на нічний продаж алкоголю в Києві продовжує діяти, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі Київської міської ради.

«Ще було в нас рішення від минулого року. Це рішення діє. Тобто продаж алкоголю з 23:00 до 10:00 заборонений», – розповіли Радіо Свобода в пресслужбі міської ради.

У вересні 2016 року Київська міська рада заборонила продаж алкоголю на території міста в період з 23:00 до 10:00, однак згодом Антимонопольний комітет України зобов’язав мерію скасувати це рішення. Крім того, цю постанову оскаржували в судах. 7 жовтня 2019 року Верховний суд визнав рішення мерії незаконним.

У вересні 2018 року Київська міська рада ухвалила нову постанову про обмеження продажу алкоголю в нічний час. Це рішення набуло чинності 24 жовтня 2018 року й діє до сьогодні.

За пів року до цього Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив місцевим радам обмежувати продаж алкоголю в певний час доби.