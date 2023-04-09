Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Через сходження лавини біля Монблану у французьких Альпах загинуло 4 людей

Лавина зійшла на льодовик Армансетт біля Монблану, ця гора є найвищою в Альпах (фото ілюстративне)

Щонайменше четверо людей загинули через сходження лавини у французьких Альпах поблизу популярного гірськолижного курорту Шамоні, повідомив у неділю міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. Декілька людей зазнали поранень, написав Дарманен у Twitter.

За словами міністра, рятувальна операція ще триває.

За словами міністра, лавина зійшла на льодовик Армансетт біля Монблану на французько-італійському кордоні близько полудня.

Монблан є найвищою горою в Альпах.

Раніше повідомлялося, що внаслідок сходження лавини у швейцарських Альпах постраждало дев’ятеро лижників.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG