Через сходження лавини біля Монблану у французьких Альпах загинуло 4 людей

Щонайменше четверо людей загинули через сходження лавини у французьких Альпах поблизу популярного гірськолижного курорту Шамоні, повідомив у неділю міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. Декілька людей зазнали поранень, написав Дарманен у Twitter.
За словами міністра, рятувальна операція ще триває.
За словами міністра, лавина зійшла на льодовик Армансетт біля Монблану на французько-італійському кордоні близько полудня.
Монблан є найвищою горою в Альпах.
Раніше повідомлялося, що внаслідок сходження лавини у швейцарських Альпах постраждало дев’ятеро лижників.
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