АМКУ знайшов ознаки монополії в компанії Ахметова – ЗМІ

Антимонопольний комітет України знайшов ознаки монополізму в діяльності компаній холдингу Рената Ахметок ДТЕК, повідомляє видання Liga.net із посиланням на власного кореспондента.

За даними журналістів, Антимонопольний комітет планує ухвалити остаточне рішення з цього приводу всередині січня 2019 року.

АМКУ почав слідство проти ДТЕК у вересня 2015 року. Комітет підозрює групу компаній у зловживанні монопольним становищем. Справу відкрили після розгляду відповідної скарги Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

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Згідно з сайтом АМКУ, розгляд питання щодо результатів розгляду справи щодо кількох компаній з групи Ахметова – «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Східенерго» та «ДТЕК Західенерго» – призначено на 28 грудня.

ДТЕК – підрозділ фінансово-промислової групи System Capital Management, яку повʼязують із бізнесменом Рінатом Ахметовим. До вугільного блоку ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об’єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), шахта «Білозерська» і пʼять збагачувальних фабрик.

До складу ДТЕК також входить «Київенерго», що генерує і постачає теплову та електроенергію в Києві.