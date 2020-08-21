Антимонопольний комітет почав справу проти Roshen

Антимонопольний комітет України 21 серпня розпочав справу проти суб’єктів господарювання, які входять до складу групи компаній Roshen, за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.

«Найбільшими вітчизняними виробниками патоки крохмальної кукурудзяної (сиропів) є суб’єкти господарювання, які входять до складу групи Roshen. Група Roshen протягом 2018 – 2019 років мала структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на цьому товарному ринку. За наявною в АМКУ інформацією, в ході ведення своєї господарської діяльності група Roshen протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів – кондитерських фабрик. У 2019 році, посиливши ринкову владу у зв’язку з забороною імпорту з Російської Федерації патоки (сиропів), група Roshen підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об’єктом цінового аналізу», – мовиться у повідомленні АМКУ.

Як заявили у відомстві, під час дослідження, яке провели в АМКУ, не було встановлено об’єктивних причин для підвищення цін.

«Такі дії групи Roshen по відношенню до суб’єктів господарювання – конкурентів на ринках кондитерських виробів (у тому числі і Кондитерської корпорації «Рошен»), могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними», – зазначили в АМКУ.

Тепер Антимонопольний комітет проводитиме розслідування, збір та аналіз доказів у справі.

Кондитерська компанія Roshen належить колишньому президенту України Петру Порошенку.

Крохмальна кукурудзяна патока є одним з основних компонентів в рецептурі кондитерських виробів. Вона використовується при виробництві халви, карамелі, зефіру, цукерок, мармеладу тощо для регулювання консистенції кондитерського виробу. Іноді патока використовується в якості підсолоджувача.