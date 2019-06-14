Суд постановив, що тільки торти Roshen можна перев’язувати червоною стрічкою

Господарський суд Києва задовольнив позов кондитерської корпорації Roshen про реєстрацію товарного знаку у вигляді "червоного кольору матеріалів для упаковки кондитерських виробів», повідомило видання «Наші гроші».

Згідно з повідомленням, суд зобов’язав уряд зареєструвати за Roshen право інтелектуальної власності на товарний знак – використання червоного кольору при упаковці кондитерських виробів.

Під дію товарного знаку потрапили, зокрема, обгортки з різних матеріалів – плівка, папір, стрічки, мотузки, нитки та інше.

Рішення суду залишає за компанією Roshen ексклюзивне право обгортати кондитерські вироби стрічками червоного кольору і використовувати цей колір для упаковки в цілому, пише видання.

Позаторік компанія зареєструвала торговельний знак на червону стрічку з написом Roshen для обгортання тортів і також відтоді намагалася зареєструвати червоний колір для упаковки своїх кондитерських виробів.

У грудні 2017 року Roshen виграла суд у компанії «Київхліб», яка обернула торт «Казковий ключик» в червону стрічку з написами. Суд постановив, що упаковка була схожа на упаковку тортів Roshen і присудив компанії виплатити 219 тисяч гривень через «недобросовісну конкуренцію». У березні 2018 року суд на вимогу кондитерської корпорації Roshen зобов’язав компанію «Белларія» знищити всі упаковки продукції, схожі на упаковку «рошенівського» Київського торта.

Кондитерська компанія Roshen належить колишньому президенту України Петру Порошенку.