Радіо Свобода Daily: Чому запалали магазини Roshen?

Хто підпалив Roshen?

Двічі за останню добу в Києві підпалювали магазини Roshen – спершу поблизу станції метро «Героїв Дніпра», а згодом в самому центрі столиці, на Хрещатику. Начальник Головного управління Національної поліції Андрій Крищенко повідомив, що затриманий за підозрою у підпалі на Хрещатику, який може бути причетним і до другого підпалу, – активний учасник «численних вуличних акцій, які відбуваються у місті Києві». Сама ж корпорація повідомляє що за останні кілька років фірмові крамниці зазнавали нападів близько 15 разів.

Чому мітингують у Сербії?

Протести в Сербії, які тривають уже 15 тижнів поспіль, розпочалися через побиття прихильниками правлячої Прогресивної партії одного з опозиційних діячів. Упродовж вихідних поліція затримала 18 осіб; вісьмох засудили до 30 діб увʼязнення через порушення громадського порядку. Поранення отримали шість поліцейських. Про це заявив директор сербської поліції Владімір Ребич. За його словами, на протестах відтепер буде більше поліцейських аніж було досі.

Що ж відбувається у Сербії? Читайте у матеріалі.

Спроба підкупу виборців чи політичний тиск під час виборів?

21 лютого у Службі безпеки України заявили про викриття механізму підкупу виборців та впливу Росії на результати майбутнього волевиявлення під час голосування на виборах президента України.

У зв’язку з цим, СБУ викликає на допит понад 5 тисяч осіб. Наразі про виклики на допити свідків у справі за статтею 255 Кримінального кодексу (створення злочинної організації) повідомив один із представників кандидата у президенти Юлії Тимошенко у Запоріжжі Віталій Рябцев, а також народний депутат Сергій Соболєв. За їхніми словами, серед викликаних до СБУ осіб – представники партії «Батьківщина», в тому числі задіяні у виборчій кампанії як члени виборчих комісій та спостерігачів.

Що обіцяє Тимошенко?

До речі, про «Батьківщину»: у нас опубліковане велике інтерв’ю з кандидатом у президенти України Юлією Тимошенко. Вона виступила проти того, «щоб «Нацкорпус» застосував силу до силовиків» і сказала про своє ставлення до розкрадання в оборонці. Тимошенко також вважає, що Стокгольмський арбітраж «не Коболєв виграв», а «контракт, який підписав мій уряд».

Вона висловила упевненість у перемозі на виборах і багато обіцяє. Чого саме? Читайте про це в інтерв'ю.

«Найбільш везучий» кандидат

У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода продовжує серію публікацій про кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів. Сьогодні розповідаємо про найбільш «везучого» кандидата – Олегові Ляшку вдалося тричі виграти в лотерею, а загальна сума його виграшу становить понад 500 тисяч гривень. Що ще цікавого є в біографії Ляшка? Читайте наше свіже досьє.

На завершення – хороші новини щодо погоди. Квітень і травень в Україні будуть теплішими, ніж зазвичай – про це заявляють в академії наук. За їхніми прогнозами, у травні температура повітря очікується на два градуси вищою за норму по всій території України. При цьому температура в західних областях очікується на рівні 15-17 градусів, а на решті території України середньомісячна температура очікується на рівні 17-19 градусів.

Тож, давайте витримаємо останні прохолодні дні з хорошим настроєм!

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