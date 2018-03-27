Суд задовольнив вимоги Roshen: упаковки, схожі на упаковку Київського торта, мають бути знищені

Господарський суд Києва на вимогу кондитерської корпорації Roshen зобов’язав компанію «Белларія» знищити всі упаковки продукції, схожі на упаковку «рошенівського» Київського торта. Про це йдеться у рішенні суду від 15 березня, яке опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд зобов’язав ТОВ «Белларія» вилучити із цивільного обороту і знищити всі упаковки та етикетки тортів, які містять позначення, що складається із словесного елементу «Київський торт» або «Київський» та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану.

Крім того, суд заборонив гіпермаркету Ашан використовувати позначення «Київський торт» або «Київський» і елементи в у вигляді листів каштану.

При цьому суд визнав ТОВ «Белларія» винним у порушенні права інтелектуальної власності.

Відповідно до рішення, обидві компанії мають відшкодувати Roshen судові витрати.

Це рішення Господарського суду Києва може бути оскарженим, наразі невідомо, чи подані апеляційні скарги на це рішення.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що кондитерська корпорація Roshen звернулася до суду з позовом про порушення гіпермаркетом «Ашан» права інтелектуальної власності при випуску продукції під торговою маркою «Київський торт» і торт «Київський».

У червні 2015 року президент України Петро Порошенко заявив, що планує передати в управління інвестиційної компанії Rothschild свій пакет акцій кондитерської компанії Roshen, у якій він є основним акціонером. 14 січня 2016-го Порошенко повідомив, що передав свою кондитерську компанію Roshen так званому «сліпому трасту». Він наголосив, що це єдиний інструмент для усунення конфлікту інтересів, крім того, «сліпий траст» має повноваження на продаж корпорації, якщо знайде гідного покупця.

У грудні 2017 року керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті заявив, що всі зацікавлені в покупці Roshen сторони відмовилися від купівлі компанії через високі ризики.

Порошенко обіцяв продати свій бізнес, зокрема компанію Roshen, після обрання його президентом. Він переміг на виборах президента 25 травня 2014 року.