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АМКУ оштрафував на 283 млн гривень компанії, пов’язані з Roshen

Комітет вирішив оштрафувати ТОВ «Інтерстарч Україна», ПрАТ «Дніпровський КПК», ПрАТ «Інтеркорн», найбільший штраф (понад 210 мільйонів гривень) має сплатити перша зі згаданих компаній

Антимонопольний комітет України оштрафував групу компаній, пов’язаних з Roshen Europe B.V., на загальну суму понад 283 мільйони гривень, повідомила пресслужба АМКУ 21 грудня.

«Порушення полягали у:

- необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року;

- у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин», – ідеться в повідомленні.

Комітет встановив, що у 2018–2020 роках група була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49 % (у 2018 р.), 93,86 % (у 2019 р.) та 79,75 % (у 2020 р.). «Група мала ринкову владу, що проявлялася у її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору та безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику, спрямовану на підтримання власного монопольного становища», – вважають в АМКУ.

Комітет вирішив оштрафувати ТОВ «Інтерстарч Україна», ПрАТ «Дніпровський КПК», ПрАТ «Інтеркорн», найбільший штраф (понад 210 мільйонів гривень) має сплатити перша зі згаданих компаній.

Корпорація Roshen або згадані в повідомленні АМКУ компанії наразі не відреагували на повідомлення Антимонопольного комітету.

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