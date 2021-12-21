АМКУ оштрафував на 283 млн гривень компанії, пов’язані з Roshen

Антимонопольний комітет України оштрафував групу компаній, пов’язаних з Roshen Europe B.V., на загальну суму понад 283 мільйони гривень, повідомила пресслужба АМКУ 21 грудня.

«Порушення полягали у:

- необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року;

- у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин», – ідеться в повідомленні.

Комітет встановив, що у 2018–2020 роках група була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49 % (у 2018 р.), 93,86 % (у 2019 р.) та 79,75 % (у 2020 р.). «Група мала ринкову владу, що проявлялася у її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору та безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику, спрямовану на підтримання власного монопольного становища», – вважають в АМКУ.

Комітет вирішив оштрафувати ТОВ «Інтерстарч Україна», ПрАТ «Дніпровський КПК», ПрАТ «Інтеркорн», найбільший штраф (понад 210 мільйонів гривень) має сплатити перша зі згаданих компаній.

Корпорація Roshen або згадані в повідомленні АМКУ компанії наразі не відреагували на повідомлення Антимонопольного комітету.